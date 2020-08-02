SİNOP'TA GİZEMLİ BİR TÜNEL DAHA BULUNDU
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SİNOP'TA GİZEMLİ BİR TÜNEL DAHA BULUNDU

SİNOP'ta, Kral Mitridat'ın mezarına çıktığı tahmin edilen 3 bin yıllık tünelle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha ortaya çıktı.

SİNOP'TA GİZEMLİ BİR TÜNEL DAHA BULUNDU
02.08.2020 08:50 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:16

SİNOP'ta, Kral Mitridat'ın mezarına çıktığı tahmin edilen 3 bin yıllık tünelle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinin eksi 3'üncü katından girilen yeni tünelin, su kanalı ya da tahliye hattı olduğu tahmin ediliyor.

'Güneş, kum, deniz' üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan Sinop'un yer altı tarihi zenginliği ise gizemini koruyor. Kentte, Ada Mahallesi'nde, içerisinde Kral Mitridat'ın mezarı ile 'Yedi Kuyular' adlı mağaranın olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller yer alıyor. Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor. Ada mevkisi ve Öğretmen Okulu arka tarafında bulunan iki tünelin ardından 3 bin yıllık tünellerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha bulundu. Sinop Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinin eksi 3'üncü katından girilen tünelin, su kanalı ya da tahliye hattı olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu tünelin, genişliği diğer tünellere göre oldukça dar olduğu belirlendi. Kentin yer altında farklı yönlere giden tünellerin keşfedilerek, turizme kazandırılması isteniyor.

'YAPILAŞMA TÜNELLERİ KAPATIYOR'

Yeraltında çok fazla tünel olduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Tünelin giriş ağzını meydana çıkardık. Daha önce de tünelin içine girmiştik. Arkeologlarımız da belli bir mesafeye kadar yürüdüler. Mitridat'lar döneminde yapıldığı tahmin edilen ve bir kişinin yürüyebileceği bir alan var. Biz oradan Kapalı Spor Salonu'na kadar yürüdük. Fakat Kapalı Spor Salonu'nun temel yapısı, tünelin ağzını kapatıyor, o yüzden geçemedik. Diğer taraftaki başka bir kol ise Vali Konağı'nın altına doğru devam ediyor. Maalesef yapılan binalar nedeniyle tünelin o kısmı da kapanmış. Sinop'taki yer altı labirentleri, belli bir mesafe sonrasında yapılaşma nedeniyle kapanıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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