Son dakika haberi | Sinop'ta ev yangını
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Son dakika haberi | Sinop'ta ev yangını

17.12.2020 19:30 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:39

Son dakika haberi: Sinop'ta ev yangını Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Karlı köyünde 4 katlı bir evde yangın çıktı.

Sinop'ta ev yangını

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Karlı köyünde 4 katlı bir evde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Fadime Gülşen'e ait evde bacanın tutuşması sonucu çıkan yangına ilk müdahale köy sakinlerinden geldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında çatı ve 3 oda kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haberi | Sinop'ta ev yangını
Son dakika haberi | Sinop'ta ev yangını
Son dakika haberi | Sinop'ta ev yangını
Son dakika haberi | Sinop'ta ev yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USTA

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