SİNOP (İHA) - Sinop'ta esnaf ve sanatkarlar başkanını seçti

SİNOP - Sinop'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık seçimi gerçekleşti. Sandıktan çıkan isim yeniden Haydar Gündoğdu oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen seçime Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, CHP Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, adayların yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleriyle birlikte çok sayıda esnaf katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın daha önceki yıllarda yapılan faaliyet raporunun okunması ile devam etti. Tahmini bütçenin okunmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı Ahmet Kıran ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası mevcut başkanı ve adayı Haydar Gündoğdu birer konuşma yaptı. Sandıkta bin 743 üyeden bin 253'ü oy kullandı. 45 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Ahmet Kıran 577 oy alırken, mevcut başkan Haydar Gündoğdu ise 631 oy alarak Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı seçildi.