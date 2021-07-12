Sinop'ta eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Sinop'ta eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan ve bir kadının ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına zanlı tutuklandı.

Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan ve bir kadının ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına zanlı tutuklandı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Afganistan uyruklu Mehmet Veli M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta, Afganistan uyruklu Mehmet Veli M. eşi Meryem M. ile Abdull Rashid A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Veli M. eşi Meryem M. ile Abdull Rashid A'yı bıçaklamıştı. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meryem M. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Gece Kartalları olarak anılan bekçilerin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı
Gece Kartalları olarak anılan bekçilerin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Kaan Yıldırım Levent Yüksel
Spor Balotelli Salih Uçan Alper Yılmaz Aykut Kocaman Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'ta eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 12:46:12. #1.14#

title