Sinop'ta eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan ve bir kadının ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına zanlı tutuklandı.