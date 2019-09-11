Sinop milletvekilinden Başkan Tokat'a ziyaret

11.09.2019 17:35

Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Barış Karadeniz, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Karadeniz'e Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz, Parti yöneticisi Tüze Çetinkaya ve Belediye Meclis üyesi Murat Yazar eşlik etti.



Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine katılmak üzere Muğla'ya gelen Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yemek sonrası Milas'a gelerek Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti ve TBMM ve Parti çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tokat' Milletvekili Karadeniz'e Milas Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları aktardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA