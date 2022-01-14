Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU (AA) - Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta 105 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte iki gündür etkili olan karın ardından kapanan 23 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre ise kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. İlçelerden Bozkurt'ta 14, Cide'de 2, Çatalzeytin'de 11, Doğanyurt'ta 2, İnebolu'da 34, Küre'de 5 ve Şenpazar'da 6 olmak üzere 74 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı 8 köy yolununu açmak için çaba sarf ediyor.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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