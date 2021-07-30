Sinop İl Özel idaresi 100 kilometrelik yolu asfaltla buluşturdu

Sinop'ta asfaltlanmamış yol kalmayacak parolasıyla Köydes Programına hız kesmeden devam eden İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelere bağlı köylerde toplam 100 kilometrelik yolu asfaltla buluşturdu.

Sinop'ta asfaltlanmamış yol kalmayacak parolasıyla Köydes Programına hız kesmeden devam eden İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelere bağlı köylerde toplam 100 kilometrelik yolu asfaltla buluşturdu.

Altyapı çalışmaları, kış şartları ve kullanımdan dolayı deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda bakım, onarım, iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına devam eden Özel İdaresi ekipleri, merkez ve ilçe köylerinde başlattığı yoğun mesaisini hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda köy yollarında sathi kaplama ve çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz, aynı zamanda yollardaki bozuk bölümleri onararak ulaşım için uygun hale getiriyor.

Köy yollarını yenilemek ve vatandaşları güvenli ulaşımla buluşturmak amacıyla Sinop genelinde asfaltlama seferberliği başlatan Özel İdaresi, son olarak Durağan İlçesi Karataş köyünde 3.5 kilometrelik sathi kaplama çalışmasını da tamamlayarak; 25 iş günü içerisinde 100 kilometrelik yol hattını asfaltla buluşturmuş oldu.

İlk günden itibaren sürdürülen çalışmaları yerinde takip eden Genel Sekreter Yahya Çınkıl, Durağan ilçesine bağlı Uzunöz ve Karataş köylerinde devam eden sathi kaplama çalışmalarını da bizzat sahada kontrol etti.

Durağan Kaymakamımız Ahmet Tozlu, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz Gökhan Gök ile İl Genel Meclisi Üyesi Yılmaz Şahin'inde eşlik ettiği incelemelerde, Genel Sekreterimiz Çınkıl sahada görev yapan ekiplerimize kolaylıklar dileyerek, çalışmalarda gelinen son aşama hakkında bilgiler aldı.

Ekiplerimizin ihtiyaç duyulan tüm güzergahlarda çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Genel Sekreter Çınkıl, " Sezonun daha başında olmamıza rağmen planladığımızdan daha ileride asfaltlama sezonumuza devam ediyoruz. " Dedi.

Tüm bu çalışmalarda nihai hedeflerinin asfaltsız köy yolu bırakmamak olduğunu belirten Genel Sekreterimiz Yahya Çınkıl, " Ekiplerimizin özverili çalışmaları, malzeme üretim ve araç kapasitemizle başarılı bir sezona imza atıyoruz. Sinop'umuzda asfaltlanmamış yol bırakmama hedefinde kararlıyız. Bu hedefe ulaşmak için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KÖYDES Projesi kapsamında başlatılan asfaltlama sezonuna katkı ve destekleri için tüm yetkililere mesai arkadaşlarına teşekkür eden Çınkıl, "Sayın Valimiz Erol Karaömeroğlu'na, kaymakamlarımıza Meclis Başkanı ve tüm meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte mesai mefhumu gözetmeden, üstün bir gayretle çalışan, sıcak havaya rağmen aralıksız görev yapan makine ikmal ve bakım evlerimizde, asfaltlama ve yama ekiplerimizde bulunan tüm mesai arkadaşlarıma da yürekten şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı