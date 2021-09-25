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Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Aynur Aydın, bu sefer de "Aşk" yazılı iç çamaşırıyla çektirdiği yarı çıplak pozunu yayınladı.

Güçlü sesi ile uzun zamandır gündemden düşmeyen Aynur Aydın, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan şarkıcı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Aynur Aydın, İngilizce olarak "Aşk" yazan iç çamaşırıyla kamera karşına geçti. Instagram'da 831'den fazla takipçisi bulunan şarkıcı, pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Şarkıcının çiçek emojisi koyarak yayınladığı paylaşıma kısa sürede birçok alev emojisi yorum yapıldı.

Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 'Aşk' mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 'Aşk' mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

Geçtiğimiz hafta Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Aynur Aydın, Türk vatandaşı olarak Almanya'da yaşadığı zorlukları anlatmıştı. Çocukluğundan bu yana hep çalıştığından bahseden Aynur Aydın, "Annem hep çalışan hatta ek işlere giden biriydi. Biz çöpleri toplarken annem de temizliğe giderdi. Hayatımız çalışarak geçti. Biz hiçbir zaman yokluk çekmedik. Annem ve babam çok çalışkan insanlardı bize de hep bunu empoze ettiler. Ben 16 yaşımdan beri çalışıyorum ama Almanya'da çalışmak çok zevkli. Fırında çalışıyordum ve orada sınıf ayrımı yok. Fırında ve telefon santralinde çalıştım. Çok tatlı bir butikte tezgahtarlık yaptım" demişti.

Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 'Aşk' mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

Aynur Aydın yaşadığı zor günleri anlattı: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardıAynur Aydın yaşadığı zor günleri anlattı: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı

Sınırları zorlayan Aynur Aydın,
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 'Aşk' mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi - Haberler Magazin
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