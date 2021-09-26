Sınırları zorluyor! Ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan iç çamaşırıyla bir cesur poz daha
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozlar paylaşmaya devam ediyor. Daha önce "Aşk" yazılı iç çamaşırıyla poz veren Aydın, bu sefer cesur pozlarını bir tık daha ileri götürdü.
Şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Önceki gün "Aşk" yazılı iç çamaşırıyla poz veren ve bu pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Aydın, cesur pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
KISA SÜREDE YÜZLERCE YORUM GELDİ
Aynur Aydın'ın bu sefer de iç çamaşırıyla koltukta otururken çekilen pozunu Instagram'dan paylaştı. Genç şarkıcının fotoğrafına kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Hayranları, Aydın'ın fotoğrafını çok beğendiklerini dile getirdi.
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