Sınırları zorluyor! Ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan iç çamaşırıyla bir cesur poz daha

Şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Önceki gün "Aşk" yazılı iç çamaşırıyla poz veren ve bu pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Aydın, cesur pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

KISA SÜREDE YÜZLERCE YORUM GELDİ

Aynur Aydın'ın bu sefer de iç çamaşırıyla koltukta otururken çekilen pozunu Instagram'dan paylaştı. Genç şarkıcının fotoğrafına kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Hayranları, Aydın'ın fotoğrafını çok beğendiklerini dile getirdi.

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