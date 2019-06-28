Sinir Krizi Geçirten Flappy Bird'ün Battle Royale Oyunu Yayınlandı

Bir neslin sinir hastalıklarıyla tanışmasına sebep olan Flappy Bird, devasa bir yaygınlığa sahip olmuştu. Tek kişi oynadığınız oyunda kendi skorunuzu geçmek için bile onca sinirli dakikaları atlattınız. Peki, size şimdi başkalarıyla aynı anda oynayarak birinci olmaya çalışacağınızı söyleseydik ne derdiniz?

Orta Therox ve Em Lazer-Walker tarafından yapılan Flappy Royale isimli oyunun amacı tam olarak da bu. Sonsuz bir Flappy Bird evrenine giren oyuncular, tek bir kişi kalana kadar uçmaya devam ediyor.

Oyunun oynanışı orijinalde olduğu gibi (anlatırken) oldukça basit: Uçuş şekline baktığınız zaman kuş demeye bin şahit olan gagalı şeye basarak borulardan kaçmaya ve ilerlemeye çalışıyorsunuz. Tabii ki göreviniz gidebildiğiniz kadar uzağa gitmek değil, 99 kişinin gidebildiği yeri bir santim dahi olsa geçmek. Bir de Battle Royale oyunu olduğu için otobüsten inerek başladığınızı belirtelim.

Oyun şu an için iOS ve Android platformlarında açık beta sürümünde indirilebilir durumda. Oyunun Temmuz 2019'da çıkması bekleniyor. Oyunu iOS ya da Android cihazlarınıza indirmek ya da tarayıcınız üzerinde denemek için bağlantıyı kullanabilirsiniz.