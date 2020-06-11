Sinir krizi geçirip eşyalarını sokağa fırlatan adam, özel harekat polislerince koçbaşıyla kapısı...
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Sinir krizi geçirip eşyalarını sokağa fırlatan adam, özel harekat polislerince koçbaşıyla kapısı...

Antalya'da sinir krizi geçirip evinin penceresinden eşyaları sokağa atan bir kişi, yaklaşık 2,5 saatlik ikna çabalarına kulak asmayıp kendisini eve kilitledi.

Sinir krizi geçirip eşyalarını sokağa fırlatan adam, özel harekat polislerince koçbaşıyla kapısı...
11.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:36

Antalya'da sinir krizi geçirip evinin penceresinden eşyaları sokağa atan bir kişi, yaklaşık 2,5 saatlik ikna çabalarına kulak asmayıp kendisini eve kilitledi. Şahıs, özel harekat polislerinin eve koçbaşıyla girmesiyle etkisiz hale getirildi.

Polisi alarma geçiren olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 39 yaşındaki Uğur K., televizyon, cep telefonu, tavla ve çeşitli ev eşyalarını pencereden aşağıya atmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde tek yaşadığı öğrenilen K.'yı polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara aldırış etmeyen K., ara sıra pencereden çıkıp polislere gitmeleri yönünde tepki gösterdi. Bu sırada polis ekipleri binanın etrafına güvenlik şeridi çekerek apartman etrafına vatandaşları yaklaştırmadı. Polislerle zaman zaman apartmanın megafonundan diyaloğa giren K., bazı şahısların isimlerini vererek bulunmasını ve apartmanın boşaltılmasını istedi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabası ve itfaiye ekiplerinin içeriye girme çalışması sonu vermeyince bölgeye özel harekat polisleri çağrıldı.

Çevredekilerin meraklı gözlerle izlediği olayda Uğur K.'yi, olay yerine gelen özel harekat polisleri de ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalar sonuç vermeyince eve girmek için hazırlık yapan özel harekat polisi, kalkan eşliğinde apartmana girip, levye ve koçbaşı kullanarak kapıyı açtı.

Evden çıkartılan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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