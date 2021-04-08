Sınır kapısında 544 adet tarihi sikke ele geçirildi
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Sınır kapısında 544 adet tarihi sikke ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sınır kapısında 544 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir araçta 544 adet tarihi sikke ele geçirildi.

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Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir araçta 544 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı ön güvenlik noktasına gelen bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada, 544 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sikkelerin Kilis Müzesine teslim edileceği bildirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli tahkikat başlattı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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