Sınıfta maske takmak zorunlu mu? Okullarda sınıfta maske takılacak mı, serbest mi? İlkokul, Lise ve Üniversitelerde maske zorunlu mu?

Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler sınıfta maske takmak zorunlu olacak mı, okullarda maske takmak zorunlu olacak mı merak ediyor. Konu hakkında geçtiğimiz aylarda eski MEB Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması mevcuttur. Peki, Sınıfta maske takmak zorunlu mu? İlkokul, Lise ve Üniversitelerde maske zorunlu mu? Okullarda sınıfta maske takılacak mı, serbest mi? İşte cevabı...

Okulda maske takmak zorunlu mu gündemin merak edilen konuları başında geliyor. Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlayacaktır. Peki, Sınıfta maske takmak zorunlu mu? Lisede maske takmak zorunlu mu? Ortaokullarda maske takmak zorunlu mu? Tenefüste maske takmak zorunlu mu? Derste maske takılır mı?

OKULLARDA, SINIFTA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Geçtiğimiz aylarda yer alan habere göre, Bakan Selçuk, öğretmenlerin derste maske takıp takmayacağı konusunda ''Öğretmenler kesinlikle maske takacak ve hiç çıkarmayacak. Öğrenciler de okulda maske takacak. Su içerken veya bir şeyler yerken indirebilirer.'' dedi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Buna göre sınıfta maske takmak zorunlu olacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eylül ayında başlatılması planlanan yüz yüze eğitim hakkında detaylara yer verdi. Özer, "6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin de 6 Eylül itibarıyla başlatılacağını ve öğrencilerle irtibatlı herkesten düzenli olarak PCR testi isteneceğini sözlerine ekledi.

Yüz yüze eğitim 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.