Sınıf başkanının vaatlerini, Belediye Başkanı gerçekleştirdi

VAN'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Bejan Gül'ün (11), başkanlık seçimlerinde sınıf arkadaşlarına 'Sizi atlara bindireceğim' yönünde verdiği sözü yerine getirdi.

VAN'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Bejan Gül'ün (11), başkanlık seçimlerinde sınıf arkadaşlarına 'Sizi atlara bindireceğim' yönünde verdiği sözü yerine getirdi. Okuldan alınan öğrenciler, Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi'ne götürülerek atlarla buluşturuldu. Etkinliğin ardından Belediye Başkanı Say, çiçeği burnunda başkanı okulunda ziyaret ederek tebrik etti.

Edremit ilçesindeki Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulu'nda geçen haftalarda sınıf başkanlığı için yapılan seçimlere aday olan ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Bejan Gül, seçilmesi halinde arkadaşlarına atlara binme vaadinde bulundu. Yapılan seçimler sonrası başkan seçilen Gül, verdiği sözü yerine getirmek için büyük bir uğraş içerisine girdi. Topladığı harçlıkların yetmeyeceğini anlayınca çareyi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile iletişime geçmekte buldu. Gül, Başkan Say'a 'Bu yıl sınıf başkanlığı için arkadaşlarımı at çiftliğine götürme sözü verdim. Ancak harçlığım yetmedi. Masrafların yarısını benimle paylaşır mısınız' diye mektup gönderdi. Gül'ün mektubuna cevap veren Başkan Say, 'Sözü tutman, sözünden durman çok önemli. Bana sunduğun teklife ben de şöyle cevap vereyim; Biriktirdiğin harçlıklar sende dursun. Arkadaşlarınla birlikte müsait olduğunuz bir gün bizim misafirimiz olun. Gözlerinden öpüyorum. Çocukların başkanı' şeklinde dönüş yaptı.

Edremit Belediyesi araçlarıyla Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulu'ndan alınan öğrenciler, Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi'nde atlarla buluşturuldu. Burada atları seven ve onlarla bağ kuran çocuklar, başta sınıf başkanlarının vermiş olduğu sözü tutmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Say'a da teşekkür etti.BAŞKAN SAY, ÇİÇEĞİ BURNUNDA BAŞKANI TEBRİK ETTİEtkinlik sonrası okulu ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen Başkan İsmail Say, çiçeği burnunda Bejan Gül'ü tebrik etti. Sınıfta çocuklarla sohbet eden Başkan Say, daha sonra Bejan'a Edremit'e özgü Zerrinkadeh Çiçeği'nin bulunduğu tabloyu verirken, getirdiği paketleri de çocuklara hediye etti. Getirilen hediyeleri arkadaşlarına bizzat dağıtan Gül, mutluluğunu dile getirirken, Başkan Say'a da sunmuş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bejan'ın sözünde durmasının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Say, böylesi bir talebe kayıtsız kalmanın mümkün olmayacağını belirtti. Sözüne yerine getirme sürecinde giriştiği mücadelenin takdire şayan olduğunu vurgulayan Başkan Say, Bejan'ı erdemli hareketinden dolayı tebrik etti. Başkan Say, çocuklara ilerleyen günlerde de çeşitli etkinliklerde bir araya geleceklerinin sözünü verirken, Bejan'da ablası ile birlikte Edremit Kent Meydanı'nda bu hafta sonu mini konser vereceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU