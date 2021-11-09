Singapur'da devlet, aşı olmayı reddedenlerin hastane ve ilaç masraflarını karşılamayacak

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hala etkisini göstermeye devam ediyor. Salgına karşı üretilen koronavirüs aşıları ise virüsün etkisini ve ölümleri azaltmayı hedefliyor. Bu anlamda birçok ülkede aşı uygulamaları başladı, kimilerinde 3. doz aşılar yapılmaya başlandı.

AŞI KARŞITLARI İÇİN İLK ADIMI ATTILAR

Ancak ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada aşı olmayı kabul etmeyenlerin varlığı, salgının gidişatı için büyük bir soru işareti oluşturuyor. Aşı karşıtları ile ilgili en dikkat çeken adım ise Singapur hükümeti tarafından atıldı.

MASRAFLARINI KENDİLERİ KARŞILAYACAK

Singapur hükümetinin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre korona aşısı olmayı reddederek sağlık sistemi üzerinde büyük yük oluşturan vatandaşlarının, hastane ve ilaç masraflarını karşılamayacağı duyuruldu. Singapur Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Şu anda yoğun bakıma ihtiyaç duyanların büyük bir çoğunluğu aşılanmamış kişiler ve bu hastalar orantısız bir şekilde sağlık kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artıyor" dedi.

Bakanlık, 12 yaş altı çocuklar için herhangi bir aşı kararı alınmadığından dolayı, bu durumun onları kapsamadığını belirtti.

Singapur, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip. Hatta, önde gelen tıp dergisi Lancet'te 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre Singapur, Birleşmiş Milletler tarafından 2030 için belirlenen sağlıkla ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabalarında 188 ülke arasında ilk sırada yer almıştı.

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