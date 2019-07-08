Sinematik Ekrana Sahip Sony Xperia 20'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Bu yılın mayıs ayında Sony Xperia 20'ye dair görseller ortaya çıktı. Sony Xperia 10'un gelişmiş modeli olarak gelmesi beklenen telefonun kilit özellikleri de Japon teknoloji blogunda paylaşıldı. İddialara göre telefon, 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek IFA 2019 etkinliğinde ortaya çıkacak.

Sony Xperia 20'nin tasarımını hatırlayacak olursak telefonun oldukça uzun bir yapısının olduğunu söyleyebiliriz. Çerçeve konusunda çağa ayak uydurmayan ve çentik tasarımı kullanmayan Sony, üst kısımda belirgin bir çerçeve tercih etmiş. Cihazın arka kısmına baktığımız zaman kameraların Xperia 10'daki gibi orta kısımda bulunduğu da görülebiliyor.

Ortaya çıkan yeni özelliklerde Sony Xperia 20'nin 6 inçlik bir ekranda 21: 9 en/boy oranını kullanıcılara sunması bekleniyor. Xperia 20'nin, Xperia 10'da bulunan ekranın aynısını kullanacağı da ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor. Xperia 10, Snapdragon 630 işlemci ve 4 GB'a kadar RAM'i desteklerken; Xperia 20'nin Snapdragon 710 işlemciyle gelmesi ve 6 GB'a kadar da RAM'i desteklemesi bekleniyor.

Telefonun depolama kısmına baktığımız zaman cihazın 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili depolamayla gelmesi bekleniyor. Kamera kısmındaysa 12 MP + 12 MP çözünürlüğünde iki adet lensin hemen merkezde olduğu rahatlıkla görülebiliyor. Kamera kısmının hemen üstündeyse arka kameranın flaşı yer alıyor. Ortaya çıkan bilgiler içerisinde telefonun ön kamerasına dair bir bilgi bulunmuyor.

Telefonun dışına dair bilgilere baktığımız zaman yalnızca boyut ve parmak izi sensörüne dair veriler bizleri karşılıyor. Telefonun sağ tarafında bir parmak izi okuyucu bulunurken telefonun boyutları 158x69x8,1 mm olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın fiyatına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.