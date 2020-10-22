SineMardin 14. Uluslararası Mardin Film Festivali
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SineMardin 14. Uluslararası Mardin Film Festivali

22.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:02
SineMardin 14. Uluslararası Mardin Film Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Mardin Film Ofisi tarafından düzenlenen, SineMardin 14. Uluslararası Mardin Film Festivali sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Mardin Film Ofisi tarafından düzenlenen, SineMardin 14. Uluslararası Mardin Film Festivali sürüyor.

Festival, Mardin AVM Cinemaximum salonlarında bu yılın ödüllü filmlerinin yanı sıra yılın en iyi çıkış yapan filmlerini de izleyici ile buluşturmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açılış töreni yapılamayan festivalde bu yıl yerli ve yabancı 19 film gösteriliyor.

Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız" filmiyle açılışı yapılan, Kovid tedbirleri ile gerçekleştirilen festival, yarın sona eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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