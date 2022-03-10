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Sinema yazarı Murat Özer, son yolculuğuna uğurlandı

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da 56 yaşında yaşamını yitiren eski Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Başkanı Murat Özer'in cenazesi defnedildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 56 yaşında yaşamını yitiren eski Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Başkanı Murat Özer'in cenazesi defnedildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema yazarı Murat Özer, dün rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan Özer'in cenazesi, Serdivan ilçesindeki Hilal Camisi'ne getirildi.

Evli ve 1 çocuk babası Özer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından arkadaşları katıldı.

Sinema yazarı Murat Özer, son yolculuğuna uğurlandı

Sinema yazarı Murat Özer, son yolculuğuna uğurlandı

Sinema yazarı Murat Özer, son yolculuğuna uğurlandı

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Murat Özer, Sakarya, Sinema, Güncel, Haberler

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