Sinema - Vay Babam Vay

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Başrolünde Emily Blunt, Cillian Murphy, Noah Jupe, Millicent Simmonds ve Djimon Hounsou'nun yer aldığı "Sessiz Bir Yer 2" korku ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

John Krasinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu devam filmi, yaşadıkları yerde sese duyarlı yaratıklara karşı verdikleri mücadeleden sağ çıkmayı başaran bir anne ve çocuklarının hayatta kalma çabalarını konu alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı