Sinema tutkunu gençler, ikinci uzun metrajlı filmlerini hazırlıyor

04.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:01

İZMİR'de bir araya gelen sinema bölümü öğrencisi ve mezunu, kısıtlı bütçeleriyle bir korku filmi çekmek için çalışma başlattı. İkinci uzun metrajlı filmlerini hazırlayan sinema tutkunu gençler, İzmir'de bu işi yaparak zoru başarmak istiyor.

Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelerde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü okuyan ya da yeni mezun gençler, İzmir'de bir korku filmi çekmek için bir araya geldi. Yaş aralığı 22- 24 arasında değişen, sinemaya gönül vermiş gençler, Tebelleş adlı korku filminin çekimlerini sürdürüyor. 6 Mart'ta vizyona girecek filmin senaristi ve yönetmenlerinden biri olan Ege Demirbüken (23) ilk filmleri Şahıs 46'nın ardından Tebelleş ile oldukça iddialı olduklarını söyleyerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. İlk filmlerinin gerilim türü olduğunu anlatan Demirbüken, dağıtım şirketinin önerisiyle korku türüne yöneldiklerini dile getirdi. Filmi çocukluk arkadaşı Çağatay Düz ile birlikte yazıp yönettiklerini anlatan Demirbüken, "Çağatay ile 15 yıldır mahalle arkadaşıyız. Küçüklükten gelen bir film merakımız vardı. Üniversitede kısa filmler yaptık, başka projelerde yer aldık. Kendi yazdığımız hikayeler vardı, sponsorlar bulduk. İlk filmimiz Şahıs 46'yı çektik. Gişesi istediğimiz gibi olmadı ama devam ettik. Vizyondan çıktıktan 1 ay sonra 6 ayda bir internet televizyonunda yayınlandı. Çalıştığımız dağıtım şirketinin yönlendirmesiyle ikinci filmimizi korku filmi yaptık" dedi.

Bütçelerinin kısıtlı olduğunu ve henüz ünlü olmayan yetenekli oyuncularla çalıştıklarını ifade eden Demirbüken, istedikleri kemik kadroyu kurduklarını ve Güzelbahçe, Gaziemir, Balçova ile Develi köyünde çekimleri sürdürdüklerini belirtti. 5 Şubat'ta çekimlerin tamamlanmasının ardından vizyon tarihinin 6 Mart olduğunu açıklayan Demirbüken şöyle konuştu:"İlk filmden kar etmedik ama zarar da etmedik. Bundan sonra romantik komedi düşünüyoruz. Her tarzda film çekmek istiyoruz. Hepsinin hikayesi hazır. İzmir'de bir avuç insan var bu işi yapan. Herkes İstanbul'a gidiyor. Ama ben orada başlasam bir şirkete girip yıllarca yönetmen asistanı olurdum. 35 yaşına gelmeden ilk uzun metraj filmimi çekmem çok zor olurdu. Bir çoğu birkaç sene sonra bırakıp İzmir'e geliyor ve mesleğe veda etmiş oluyor. Biz kendi imkanlarımızla burada bu işi yapan insanlarla tutunmaya çalışıyoruz. İzmir'de bu işi yapmak zor. Ekipman bulmak imkansız. Ama biz İzmir'de zoru başaracağız."'KORKU FİLMİNİ TECRÜBE ETMEK GÜZEL'Korku türü film çekmenin kendilerini zorlamadığını ifade eden Çağatay Düz (24) büyük prodüksiyonlu korku filmlerinin arasında başarılı olmayı hedeflediklerini anlattı. Düz, tek hedefinin Türkiye'de fantastik sinema yapmak olduğunu vurguladı. Filmin başrol oyuncusu Buğra Bukliş (22), "Benim daha önce set deneyimim olmadı. Halk oyunları öğretmeniyim. Profesyonel dansçıyım. Kamera önü alışkanlığım vardı. Ama bu ilk filmim. Çok keyifli çalışıyoruz. Bizim beklentimiz büyük. Güzel bir izleyici kitlesine ulaşmak istiyoruz. Bu sete İzmir'de girdim. Burada devam ederim" dedi.Oyuncu Cansu Güngör de şöyle konuştu: "Ben uluslararası işletme mezunuyum. 6 yıldır tiyatroyla ilgileniyorum. Sahne tozu tiyatrosu ile Seferihisar Belediyesi'nde oyunculuk eğitimi aldım. 3 yıldır Bornova Belediyesi şehir Tiyatrosu kadrosundayım. Sinema da istediğim bir şeydi. Hocamız sayesinde bu ekiple tanıştım ve onlara dahil oldum. İyi bir oyuncu olmak istiyorum. İlk kez korku filminde oynuyorum. Biraz zor ama tecrübe etmek güzel."

Kastamonu'da sinema okuduğunu belirten Emre Girengir (21) ise filmin ses düzenini hazırlıyor. Okulu tatilde olduğu için filmde keyifle görev aldığını anlatan Girengir, "Benim için çok güzel bir deneyim. Rap müzikle ilgileniyorum. Bir sonraki film için klip de yapabiliriz. Film ile müziğin çok bağlantısı var. Filmin izlenmesine katkı sağlıyor" dedi.

Kaynak: DHA