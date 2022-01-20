SİNEMA - Şöhretler Okulu
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 8 film vizyona girecek.
ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 8 film vizyona girecek.
Ediz Hun, Berna Üçkaleler, Nisa Sofiya Aksongur, Çınar Yükçeker ve Cemre Demircan'ın rol aldığı "Şöhretler Okulu", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
Adnan Önal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, iki okulun bir yarışmayla karşı karşıya gelmesini konu alıyor.