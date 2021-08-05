Sinema - Snake Eyes: G.I. Joe Origins
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Sinema - Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Fragman Snake Eyes: G.I. Joe Origins İSTANBUL - G.I. Joe evreninin sevilen karakterlerinden Snake Eyes'ı anlatan film, bir Japon klanına dahil olduktan sonra ölümcül bir ninja olmanın yanı sıra kendisine yeni bir yuva edinmiş olan Snake Eyes'ın hikayesini odağına alıyor.

Fragman Snake Eyes: G.I. Joe Origins

İSTANBUL - G.I. Joe evreninin sevilen karakterlerinden Snake Eyes'ı anlatan film, bir Japon klanına dahil olduktan sonra ölümcül bir ninja olmanın yanı sıra kendisine yeni bir yuva edinmiş olan Snake Eyes'ın hikayesini odağına alıyor.

Sinema - Snake Eyes: G.I. Joe Origins
Sinema - Snake Eyes: G.I. Joe Origins
Sinema - Snake Eyes: G.I. Joe Origins
Sinema - Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Kaynak: Anadolu Ajansı

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