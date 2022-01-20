SİNEMA - Masal Zamanı "Melez Prenses" - Haberler
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SİNEMA - Masal Zamanı "Melez Prenses"

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 8 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 8 film vizyona girecek.

Kubilay Güleçoğlu ile Burak Kahraman'ın yönettiği "Masal Zamanı: Melez Prenses"in başrollerinde Lavinya Ünlüer, Kaan Yılmaz, Ebrar Demirbilek ile Özkan Sağın oynuyor.

Fantastik bir aile komedisi olan filmin konusu şöyle:

"Melisa (Lavinya Ünlüer), 9. yaş gününde annesinin bir masal kahramanı olduğunu öğrenir. Dolayısıyla kendisi de anne tarafından bir Masal kahramanıdır. Kötü bir palyaçonun oyununa gelen Melisa, masal günlüğüne yazmaması gereken bir şey yazar ve tüm büyükler donup kalırlar."

SİNEMA - Masal Zamanı Melez Prenses

SİNEMA - Masal Zamanı Melez Prenses

SİNEMA - Masal Zamanı Melez Prenses

AA - Son Dakika Haberleri

Özkan Sağın, Kaan Yılmaz, Türkiye, Film, Güncel, Haber

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