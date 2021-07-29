Sinema - Bize Müsaade

Giray Altınok'un yönetmenliğini yapıp başrolünde Fırat Albayram, Sami Aksu, Fatih Al ve Ferdi Sancar ile birlikte oynadığı "Bize Müsaade", biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan televizyon sektöründen üç yakın arkadaşın hikayesi etrafında dönüyor.