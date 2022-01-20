SİNEMA - Ayrı Dünyalar

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 8 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 8 film vizyona girecek.

Emmanuel Carrere'nin yönettiği, Juliette Binoche, Helene Lambert ve Louise Pociecka'nın başrollerinde oynadığı "Ayrı Dünyalar" izleyici ile buluşacak.

Cannes Film Festivali'nde "Yönetmenlerin On Beş Günü" bölümünün açılışında gösterilen yapım, Fransız gazeteci Florence Aubenas'nın kimliğini gizleyerek çalıştığı günleri ve gözlemlerini anlattığı kitabı Le Quai Ouistreham'dan esinlenilerek sinemaya aktarıldı.

Başka Sinema dağıtımıyla vizyona taşınan filmde, Fransa'da sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıyla ilgili bir kitap yazmaya hazırlanan tanınmış yazar Marianne Winckler'in gerçek kimliğini ifşa etmeden ülkenin kuzeyine gidip temizlik işçiliği yapan kadınlara katılması, böylece sosyal görünmezlik ve geçim kaygısını şahsen deneyimlemesi anlatılıyor.