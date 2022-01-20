Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 8 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 8 film vizyona girecek.

Nora Arnezeder, Lain Glen, Sarah-Sofie Boussnina ve Sope Dirisu gibi isimlerin rol aldığı "Koloni" gerilim ve bilim-kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Tim Fehlbaum'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, küresel bir felaket nedeniyle dünyanın insanlar için yaşanmaz bir hale gelmesinin ardından sadece birkaç kişinin uzay gemileriyle "Kepler 209" gezegenine gidip dünyadaki yaşamın yeniden mümkün olup olmadığının araştırılması için bir uzay kapsülünü dünyaya gönderme mücadelesini konu ediniyor.