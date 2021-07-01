Sinema

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

"Undine"

Usta sinemacı Christian Petzold'un Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı" ödülüne layık görülen filmi "Undine", Berlin'de bir tarihçi olan genç kadının, sevdiği adam tarafından terk edildikten sonra başından geçenleri anlatıyor.

Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz ve Anne Ratte-Polle gibi isimlerin rol aldığı Almanya ve Fransa ortak yapımı filmin yönetmenliğini Christian Petzold yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı