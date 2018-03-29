Sinema - 12 Savaşçı - İstanbul

- Filmin fragmanı "12 Savaşçı"

İSTANBUL - Chris Hemsworth'un başrolünde yer aldığı "12 Savaşçı", 11 Eylül saldırılarının hemen ertesinde Afganistan'a gönderilen ilk Amerikan Özel Kuvvetler biriminin hikayesini odağına alıyor.

Chris Hemsworth'un yanı sıra Michael Shannon, Michael Pena, William Fichtner, Elsa Pataky ve Taylor Sheridan gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetminliğini Nicolai Fuglsig yaptı.