Sinem Sülün: İşimle gündemde olmak istiyorum
Yatak odasına böcek koyan kayınvalidesi ve kayınpederi hapis cezası alan eski Türkiye güzeli Sinem Sülün, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Sülün, samimi açıklamalar yaptı
21.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:41
5 Şubat'ta Özgür Masur'un defilesinde giyeceği kıyafet provası için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Sülün, devam eden ziynet davası hakkında "Bu konuyla gündeme gelmek istemiyorum. İşimle gündeme gelmek istiyorum. Boşandıktan sonra eski mesleğim olan modellik yapmaya yeniden başladım." dedi.
Kaynak: Snob Magazin
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