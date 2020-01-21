Sinem Sülün: İşimle gündemde olmak istiyorum

21.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:41

5 Şubat'ta Özgür Masur'un defilesinde giyeceği kıyafet provası için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Sülün, devam eden ziynet davası hakkında "Bu konuyla gündeme gelmek istemiyorum. İşimle gündeme gelmek istiyorum. Boşandıktan sonra eski mesleğim olan modellik yapmaya yeniden başladım." dedi.



