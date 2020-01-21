Sinem Sülün: İşimle gündemde olmak istiyorum
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Sinem Sülün: İşimle gündemde olmak istiyorum

Yatak odasına böcek koyan kayınvalidesi ve kayınpederi hapis cezası alan eski Türkiye güzeli Sinem Sülün, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Sülün, samimi açıklamalar yaptı

21.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:41
Sinem Sülün: İşimle gündemde olmak istiyorum

5 Şubat'ta 'un defilesinde giyeceği kıyafet provası için 'na geldiğini söyleyen , devam eden ziynet davası hakkında "Bu konuyla gündeme gelmek istemiyorum. İşimle gündeme gelmek istiyorum. Boşandıktan sonra eski mesleğim olan modellik yapmaya yeniden başladım." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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