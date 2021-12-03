Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeklerinin cinsiyetini ilk kez açıkladılar
Beş yıl önce dünyaevine giren oyuncu çift, Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu evlilikleri devam ediyor. Şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan ikili, önceki gün Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten Kobal, bebeğin cinsiyetini açıkladı.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 2016 senesinde Cunda Adası'nda nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl kızlarını kucaklarına almıştı. İlk kez bebek heyecanı yaşayan çift, çocuklarına 'Lalin' adını vermişti.Şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal çifti, önceki gün Emirgan'daki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.
Arkadaşlarıyla kahvaltı yapan çift, çıkış kapısında soruları yanıtladı.
Tebrikleri kabul eden çiftten Kobal, "Bize de sürpriz oldu, heyecanıyız mutluyuz" dedi. İmirzalıoğlu, "Sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah" şeklinde konuştu. İkinci çocuklarının da kız olacağını müjdeleyen Kobal, "Allah isteyen herkese nasip etsin, çok güzel bir şey. Lalin'le beraber büyürler inşallah. Önemli olan bu sürecin sağlıkla geçmesi " ifadelerini kullandı. İmirzalıoğlu, 'İkinci çocukta anneler yoruluyor, yaşlarının birbirine yakın olduğu için' yorumuna, "Beyler desteklerse hanımların yorgunluğunu alıyor. Sinem de topun ağzı. Ben böyle psikolojik olarak destek olmaya çalışıyorum" karşılığını verdi.
Oyuncu, 'Kız çocukları babalara düşkün olur, Lalin size düşkün mü?' sorusuna; "Annenin yerini almak çok zor, düşkünlük var ama ileride göreceğiz. Anne ile mücadele etmek çok zor, bir ikinci lig futbolcusuyla Messi'nin mücadelesi gibi bir şey oluyor, onu kazanmak mümkün değil" diye yanıtladı.