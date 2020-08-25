Sinem Kobal kimdir? Sinem Kobal kaç yaşında? Sinem Kobal hangi dizilerde rol aldı? Sinem Kobal kaç aylık hamile?
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Sinem Kobal kimdir? Sinem Kobal kaç yaşında? Sinem Kobal hangi dizilerde rol aldı? Sinem Kobal kaç aylık hamile?

14 Ağustos 1987 doğumlu güzel oyuncu nerelidir? Sinem Kobal hangi dizilerde rol almıştır? Sinem Kobal hakkında tüm merak edilenler haberimizde mevcuttur.

Sinem Kobal kimdir? Sinem Kobal kaç yaşında? Sinem Kobal hangi dizilerde rol aldı? Sinem Kobal kaç aylık hamile?
25.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:32

Sinem Kobal'ın Dormen Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyeri, henüz 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı Dadı adlı diziyle profesyonel bir boyut kazandı. Şuanda herhangi bir projede yer almayan oyuncu hangi projelerde rol aldı?

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal'ın Dormen Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyeri, henüz 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı Dadı adlı diziyle profesyonel bir boyut kazandı.2000–2003 yılları arasında gösterimde olan Dadı'nın kadrosunda, Sinem Kobal'ın yanı sıra Kenan Işık, Haldun Dormen ve Gülben Ergen gibi başarılı oyuncular yer almaktaydı. Selena dizisi Kobal'a Jetix Çocuk Ödülleri'nde En Sevilen Türk Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.Dadı'nın ardından bir süre tiyatro çalışmalarına geri dönen Kobal, Uygur Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunlarda yer aldı. Liseden mezun olmasının ardından Beykent Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Bölümü'ne katıldı ve de bölümünden başarıyla mezun oldu.

2003 yılında Hürrem Sultan, 2004 yılında ise Lise Defteri adlı dizilerde rol alan Kobal, aynı yıl vizyona giren Okul adlı gençlik-gerilim filmi ile ilk sinema denemesine imza attı. 2005 yılında, ATV'de gösterimeterini canlandırsa da, dizi seyircilerden beklenen ilgiyi görmedi. 2006 yılında, ikinci sinema filmi olan Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu'nda yer aldı. Kült bir trash movie olarak nitelendirilen ilk filmin devamı olarak çekilen Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, IMDBlistelerinde tarihin en kötü 100 filmi arasına girmeyi başardı. 2008 yılında Ayakta Kal, 2009 yılında ise Romantik Komedi, genç oyuncunun beyazperdede yer aldığı diğer yapımlar oldu.

Sinem Kobal kimdir? Sinem Kobal kaç yaşında? Sinem Kobal hangi dizilerde rol aldı? Sinem Kobal kaç aylık hamile?

SİNEM KOBAL KAÇ AYLIK HAMİLE?

Sinem Kobal hamile halini herhangi bir yerde paylaşmayınca iyice merak konusu oldu. 7 aylık hamile güzel oyuncu, kız bebek beklemektedir.

Sinem Kobal kimdir? Sinem Kobal kaç yaşında? Sinem Kobal hangi dizilerde rol aldı? Sinem Kobal kaç aylık hamile?

SİNEM KOBAL'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELERDİR?

2015 Ananlar ve anneleri

2014 Gönül İşleri

2011 Mor Menekşeler

2010 Küçük Sırlar

2006 Selena

2005 Nefes Nefese

Sinem Kobal kimdir? Sinem Kobal kaç yaşında? Sinem Kobal hangi dizilerde rol aldı? Sinem Kobal kaç aylık hamile?

SİNEM KOBAL TV PROGRAMLARI NELERDİR?

Nereye Kadar 2003 Show TV

Şahane pazar 2004 Kanal D

Star Avı 2006 ATV

Tansiyon 2006 Show TV

Evlere Şenlik ( Yalnız bir bölümünü sunmuştur)

Sinem Kobal kimdir? Sinem Kobal kaç yaşında? Sinem Kobal hangi dizilerde rol aldı? Sinem Kobal kaç aylık hamile?

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