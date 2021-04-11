Sinem Kobal: Hediye değil ihtiyaç
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Sinem Kobal: Hediye değil ihtiyaç

Hürriyet - Haberler | Magazin
Sinem Kobal: Hediye değil ihtiyaç

SİNEM Kobal yakın dostu Burçin Terzioğlu ile önceki gün Etiler'deydi.

SİNEM Kobal yakın dostu Burçin Terzioğlu ile önceki gün Etiler'deydi. Habercilerin sorularına yanıt veren Sinem Kobal, "Lalin'le ilgileniyorum. Onu büyütüyorum. Şu zor günlerde ben Lalin'in tadını çıkarıyorum. Neşe kaynağımız oldu" diye konuştu.

LALİN BANA BENZİYOR

Sinem Kobal Lalin'in kendisine benzediğini söyledi: "Kenan söylemişti, 'annesine benziyor ama içinden bir Kenan bakıyor' diye. Bence de öyle daha, 5 buçuk aylık ama bana benziyor."

Bebeğiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Sinem Kobal, "Ben kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli. Tecrübesi olan annem, arkadaşım ya da bir bakıcıdan ne kadar destek alabilirsem o kadar rahat oluyor. Bebeğe de daha iyi yansıyor diye düşünüyorum ama bizim şu an keyfimiz yerinde" diye konuştu. 

 Aracı 2 milyon

Sinem Kobal, "Yeni aracınız hayırlı olsun, hediye mi" sorusunu "Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Hediye değil" diye yanıt verdi. Kobal'ın 2021 model Porsche Macan cipi 2 milyon TL değerinde.

Kaynak: Hürriyet

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