Sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin yanında yine halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını da aralıksız sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin yanında yine halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını da aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Van Gölü kıyısı başta olmak üzere kentteki bataklık ve sazlık alanlar, 7/24 aralıksız özel ekipman ve araçlarla taranıp ilaçlanıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının koordinasyonunda 20 araç, 50 çalışan ise açık alanlar düzenli olarak ilaçlıyor.

İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Vektörle Mücadele Merkezi Müdürü Senem Erol, koronavirüse karşı toplu yaşam alanlarını, toplu taşıma araçlarını, hastaneleri dezenfekte ederken bir taraftan da çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı 7/24 hizmet verdiklerini belirterek, "Özel ekipman ve araçlarımızla göl yüzeyi, bataklık ve kayalık bölgelerde ilaçlama yapıyoruz. İlaçlama çalışmamızı etkin şekilde yürütüyoruz. Yaptığımız etkili çalışmalarla haşere ve sineklerin varlığında gözle görülür azalma var. Vatandaşlardan çok olumlu tepkiler geliyor. Çalışmalarımız aralık ayı sonuna kadar devam edecek." dedi.

Kaynak: AA