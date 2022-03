Sındırgılı Kadınlara " Kadınlar Günü Özel Konseri "

BALIKESİR (Bültenler) - Sındırgılı kadınlar, konserde gönüllerince eğlendi.

8 Mart Dünya kadınlar günü münasebetiyle düzenlenen organizasyonda Akpınar Folklor ekibi de sahne aldı. Birbirinden güzel türküler, folklor gösterileri ve hareketli parçalarla dolu dolu bir gece yaşandı.

İki aydan bu yana PTT Genel Müdürlüğünün kadınlar günü hediyesi siparişlerini yetiştirmeye çalışan kadınlar stres attı. Bine yakın kadın Akpınar Yaşam Merkezinde buluştu.

SINDIRGI HALKI SANATA DUYARLI

Sındırgı'da gerçekleşen tüm organizasyonlarda katılım yüksek olması Sındırgı halkının sanata duyarlı olduğunu gösteriyor. Salonu hınca hınç dolduran kadınlar iki saat süren konserde gönüllerince eğlendiler. Osman Çiçek'in söylediği oyun havalarında yerlerinde duramayan kadınlar, kurtlarını döktüler. Konser sonunda Osman Çiçek ve orkestra üyelerine Sındırgı Belediye meclis üyesi Hatice Atiye Demir tarafından hediye takdim edildi.

Konsere Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem, başkan yardımcısı Salih Durak da katıldı.

Konser başlangıcında kadınların gününü kutlayarak emeklerinden dolayı teşekkür eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Böyle anlamlı bir gece birlikte olmak, Büyükşehir Belediyesi konservatuarımızın sanatçılarıyla birlikte olmak bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Ayrıca bu gibi sanatsal organizasyonların gerçekleşmesine katkı sağlayan Yücel Yılmaz başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Sanat, hikâye, kültür Sındırgı'nın en çok aşina olduğu işler.Makbule Efe'nin memleketinde Kurtuluş Savaşı'nda Gördes dağlarından çıkıp ta bizim Kertil dağlarına kadar, 20 yaşında iki aylık evliyken, bu memleket, bu vatan Yunan çizmesi altında ezilmesin diye canını hiçe sayan Makbule Efelerin evlatlarıyız. Ruhları şad olsun. Kurtuluş savaşında, Çanakkale'de, 15 Temmuz da güçlü olduk, oyunları bozduk. Biz güçlü olacağız, güçlü olmaya devam edeceğiz. Nasıl olacağız annelerimiz sayesinde güçlü olacağız. Geleceği yetiştiren anneler. Evlada yön veren anneler. Çocuğundan, eşine hayatımızın her evresini düşünen anneler. Bu ülkeyi geleceğe taşıyacak olan en önemli sorumluluğu üstlenen yine kadınlarımız. Bu memleketin yarınlarında biz varız diye, yürekten diyebilirsiniz. Bizler de kadınlarımızın yanında olacak, onlara katkı sağlayacak projelerle her zaman yanlarındayız. Sosyal etkinliklerimizin yanı sıra bir terapi merkezi niteliğindeki Akpınar Yaşam Merkezimiz tüm kadınlarımıza farklı olanaklar sağlıyor. Özellikle şu son iki ay içerisinde ilçemizdeki tüm kadınlarımızla yürüttüğümüz bir çalışma vardı. Her kadınımız ailece elini taşın altına koydu. PTT Genel Müdürlüğümüzün kadın çalışanlarına hediye etmek üzere 12500 hediye sepetini hazırladı. Sizleri tebrik ediyor, PTT Genel Müdürlüğümüze de duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım diğer kurumlara da örnek olur. Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanımız, Valimiz zaten destek oluyor sağ olsunlar. Neticesinde az veya çok her kadının cebine de bir harçlık giriyor. Tabi ki biz evimizde birbirimizi parayla sevmiyoruz. Evimizi, ailemizi, vatanımızı aşkla sevgiyle seviyoruz. Çünkü o sevgi bizi birbirimize bağlıyor. İşte onun için bu ülkeye herhangi bir şekilde kimse zarar veremiyor. Bu yüzden yüreği sevgi dolu tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü tebrik ediyorum. Bu ve nice organizasyonlarda görüşmek dileğiyle." Dedi.

