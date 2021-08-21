Sındırgı Belediyesi'nden aşure etkinliği
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Sındırgı Belediyesi'nden aşure etkinliği

Sındırgı Belediyesi'nden aşure etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda Muharrem ayı ve Aşure Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda geleneksel aşure hayrı gerçekleştirildi.

Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda Muharrem ayı ve Aşure Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda geleneksel aşure hayrı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, protokol üyeleri, meclis üyeleri kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti.

Birlik, beraberlik duygularının ön planda olduğu aşure hayrına daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş" Muharrem ayındayız. Bizler de her yıl olduğu gibi geleneksel olarak belediye meydanında başta olmak üzere kaymakamlığımız, müftülüğümüz ile birlikte tüm camilerimizde aşure ikramında bulunduk. Hem birliğimize, beraberliğimize, sevgimize katkı sağlasın istiyoruz. Ülkemizin de son günlerde yangın, sel gibi doğal afetlerle mücadele ettiği bir ortamda, Rabbim doğal afetlerden bizi ve ülkemizi korusun diye dua ediyoruz. Aşure gibi farklı zenginlikler sevgimize katkı olsun. Aşuremiz mübarek olsun. Bütün Dünya'yı saran, ülkemizde de bulunan doğal afetlerden de Rabbim bizleri esirgesin. Muharrem ayımız kutlu olsun" dedi.

Sındırgı İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ise" Muharrem ayında, bu güzel zamanda vatandaşlarımızla buluşmak, hem de aşure ikramında bulunarak aşurenin bizlere gösterdiği, paylaşmayı, azla yetinmeyi vurgulaması anlamında bugün vatandaşlarımızla beraber, belediye başkanımızla birlikte aşure ikramında bulunduk. Dünya tarihinde de önemli bir aydır muharrem ayı. İnşallah güzelliklere gebe olur diye düşünüyorum. "sözlerine yer vererek birlik ve beraberliğin öneminin altını çizdi. - BALIKESİR

Sındırgı Belediyesi'nden aşure etkinliği
Sındırgı Belediyesi'nden aşure etkinliği
Sındırgı Belediyesi'nden aşure etkinliği
Sındırgı Belediyesi'nden aşure etkinliği
Sındırgı Belediyesi'nden aşure etkinliği
Sındırgı Belediyesi'nden aşure etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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