Sincar'a girmeye çalışan Irak ordusu, terör örgütü yanlılarının taşlı saldırısına uğradı
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Sincar'a girmeye çalışan Irak ordusu, terör örgütü yanlılarının taşlı saldırısına uğradı

11.03.2021 19:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:02
Sincar'a girmeye çalışan Irak ordusu, terör örgütü yanlılarının taşlı saldırısına uğradı

PKK yanlısı Yezidi Hani güçlerine ilçeden çıkmaları için tanınan sürenin dolması ile Sincar'a girmeye çalışan Irak ordusu, terör örgütü yanlıları tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz yıl Bağdat ile Erbil yönetimi arasında Sincar'ın güvenliğini sağlamak amacıyla imzalanan ve terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılmasını içeren Sincar Anlaşması kapsamında bugün Irak ordusu, ilçeye girmek istedi. PKK yanlısı Yezidi Hani güçlerine ilçeden çıkması için tanınan sürenin dolmasının ardından Sincar'a ilerleyen Irak ordusu terör örgütü yanlıları tarafından engellendi.

Sincar'a girmeye çalışan Irak ordusu, terör örgütü yanlılarının taşlı saldırısına uğradı

IRAK ORDUSUNA AİT ARAÇLAR TAŞLANDI

Yolları lastiklerle kapatan terör örgütü yanlıları, Irak ordusuna ait araçları taşlamaya başladı. Öte yandan Ekim 2020'de Erbil ve Bağdat yönetimleri arasında, Sincar'da durumun normalleştirilmesi amacıyla anlaşma imzalamıştı. Ancak anlaşma, PKK'ın Sincar'ı terk etmeyi reddetmesi nedeniyle henüz uygulanamadı.

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