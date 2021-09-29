Sincan'da toprak analizi cihazı çiftçinin yüzünü güldürecek - Haberler
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Sincan'da toprak analizi cihazı çiftçinin yüzünü güldürecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sincan'da toprak analizi cihazı çiftçinin yüzünü güldürecek

Sincan Belediyesi, ilçede verimi arttırmak ve çiftçileri bilinçlendirmek amacıyla toprak analiz cihazı temin etti.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sincan Belediyesi, ilçede verimi arttırmak ve çiftçileri bilinçlendirmek amacıyla toprak analiz cihazı temin etti. Sincan Ziraat Odası'na 5 yıl kullanım hakkı verilen cihaz sayesinde üreticiler kısa sürede toprak analizi yapıp, bilinçli tarımla tarlalardan yüksek verim elde edebilecek.

Sincan Ziraat Odası iş birliği ile Ankara'da bir ilk olan toprak analizi cihazını ilçeye kazandırdı. Cihaz sayesinde çiftçiler yüksek verim elde edebilecek. Cihaz herhangi bir laboratuvara gitmeden yerinde analiz yapabiliyor. Toprağın ne kadar gübreye ne kadar tohuma ihtiyacı olduğu çok kısa süre içinde öğrenilebiliyor. Analiz yapılan topraklar yüklenen bir telefon uygulamasıyla üreticiye anında ulaştırılıyor. Böylece laboratuvar derdi olmadan zamandan tasarruf sağlanıyor, hem de üretim maliyetleri en aza düşürülüyor. Bilinçli tarımla çiftçiler tarlalardan yüksek verim elde edebiliyor.

"Toprağın verimi, çiftçinin geliri artacak"

Toprak analizi cihazına ilişkin 5 yıllık protokol imzaladıklarını aktaran Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Zengin topraklara sahibiz. Tarımsal teknolojileri devreye sokup yüksek verim elde edebileceğimiz bir sistemi kurmak için yola çıktık. Sincan'da tarımı desteklemek, çiftçimizi bilinçlendirmek ve teknolojik tarımda yer almak amacıyla Sincan Ziraat Odası Başkanımız Sn. Zekeriya Gülmez ile 5 yıllık protokol imzalayıp toprak analiz cihazımızı hizmete sunduk. Toprağın verimini, çiftçilerimizin gelirini arttıramaya vesile olacak olan bu cihaz aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sincan'da toprak analizi cihazı çiftçinin yüzünü güldürecek

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