Sincan Belediyesi'nden pazar alanlarında ücretsiz servis hizmeti - Haberler
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Sincan Belediyesi'nden pazar alanlarında ücretsiz servis hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sincan Belediyesi'nden pazar alanlarında ücretsiz servis hizmeti

Sincan Belediyesi, pazar alanlarında vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti sunuyor.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sincan Belediyesi, pazar alanlarında vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti sunuyor.

Sincan Belediyesi vatandaşların semt pazarlarına rahat ulaşım sağlaması amacıyla ücretsiz servis hizmeti sunuyor. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kimseye muhtaç olmadan pazara gelip alışveriş yaptıklarını vurgulayarak, Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.

Sincan halkına daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarına tüm hızla devam eden Sincan Belediyesi, semt pazarlarında sık sık denetim de yapıyor. Zabıta ekipleri pazarcı esnafının korona virüs tedbirleri ile hijyen kurallarına uyup uymadıklarını, fiyat etiketlerini, tartıların ayar ve muayenelerinin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Pazarcıları belirlenen kurallara uymaları konusunda uyaran ekipler, uymayanlara cezai işlem uyguluyor. Ekipler ölçü ve tartıların belirlenen standartlara uygun olup olmadığının tespitini de yapıyor. Ayrıca tüm pazarlarda zabıta tartı kontrol noktaları oluşturuldu. Böylelikle vatandaşlar aldıkları sebze ve meyvenin eksik tartılıp tartılmadığını kendileri de kontrol edebiliyor.

Ekipler Sincanlıların gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ANKARA

Sincan Belediyesi'nden pazar alanlarında ücretsiz servis hizmeti

Sincan Belediyesi'nden pazar alanlarında ücretsiz servis hizmeti

Sincan Belediyesi'nden pazar alanlarında ücretsiz servis hizmeti

Sincan Belediyesi'nden pazar alanlarında ücretsiz servis hizmeti

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Haber: Sincan Belediyesi'nden pazar alanlarında ücretsiz servis hizmeti - Haberler
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