Sınavlar ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, iptal olacak mı?
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Sınavlar ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, iptal olacak mı?

16.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:16
Sınavlar ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, iptal olacak mı?

Sınavlar ertelendi mi? Sınavlara ilişkin son dakika haberleri merak ediliyor. Kademeli normalleşme sürecinde düşük, orta ve yüksek riskli illerde okullarda kısmen eğitim başladı. Öğrenciler ise '2. sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?' sorularını araştırıyor. Peki, Sınavlar ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, iptal olacak mı? Sınavlar nasıl olacak?

Liselerde sınavlar iptal olur mu? Milli Eğitim Bakanlığı, düşük, orta ve yüksek riskli illerde başlayan yüz yüze eğitim ve sınavların detaylarını bir süre önce paylaşmıştı. Ortaöğretim kurumlarında kapanma nedeniyle birinci dönemden kalan sınavlarını yapamayan öğrenciler 2. sınavlar için araştırmalarına başladı. Peki, Sınavlar ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, iptal olacak mı?

SINAVLAR NE ZAMAN İPTALOLUR MU?

Bakan Selçuk, sınavların durumuna ilişkin sorulara yanıt vererek şu an böyle bir kararın olmadığını belirtmişti. Öte yandan illerin durumuna göre kararların alındığı da ifade edildi. Fakat sınavların iptaline, ertelenmesine dair bir karar bulunmuyor.

Sınavlar ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, iptal olacak mı?

LİSELERDE 2. SINAVLAR OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, normalleşme süreci başlangıcında yüz yüze eğitime dair kritik açıklamada bulundu ve sınavlara ilişkin detayları açıkladı. Buna göre;Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.'' denildi.

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