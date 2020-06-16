Sınav kaygısına bilinçaltı modeli Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, "Birey bu kaygı halini kendi bilinçaltına attığı duygular ile oluşturuyor. Bu durumu olumlu duygular ile yer değiştirerek yine bilinçaltında halletmek gerekiyor " ifadelerini kullandı.

Stres, gelecek endişesi gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan sınav kaygısı diğer anlamıyla başarısız olma korkusunun yoğun olarak hissedildiği aylara girdik. Kişi üzerinde eğitim öğretimin her döneminde baskı oluşturan bu durum genellikle kulak arkası yapılarak erteleniyor. Fakat bu sene bir de virüs eklenince bu durum daha da ciddi düzeye ulaştı. Hayatımızda hepimizin bir korkusu olduğunu dile getiren Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, "Birey bu kaygı halini kendi bilinçaltına attığı duygular ile oluşturuyor. Bu durumu olumlu duygular ile yer değiştirerek yine bilinçaltında halletmek gerekiyor " ifadelerini kullandı.

Bu yıl, önceki yıllarda gerçekleşen sınavlardan farklı olarak öğrencilerin, "Başarılı olacak mıyım?", "Unutur muyum?" sorularına, "Maske ile sınava nasıl gireceğim?", " Virüs kapar mıyım?" soruları da eklendi. Bu durum da eğitim öğretim hayatının tüm basamaklarında ortaya çıkan sınav kaygısı – başarısız olma korkusunu koronavirüs pandemisinden dolayı iki kat artırdı. Ailelerin bilinçli ya da bilinçsiz yaptıkları baskı, kişilerin gelecek düşünceleri, akranları ile arasındaki durum gibi birçok nedenin bu kaygının ortaya çıkmasında etkili olduğunu dile getiren Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, korkuların sadece sınavda değil birçok alanda rahatsızlık yaratabileceği vurguladı.

Olumsuz Duyguları Dışarı Çıkarın

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti, "Öğrencide dikkat azalması, odaklanma sorunu gibi birçok problemin ortaya çıkmasına neden olabilecek kaygı ve korkularımızı kişi bilinçaltında kendi üretiyor. Son zamanlarda bilinçaltı durumunu temizlemek için bireyler hipnoz yöntemine başvuruyor. Bu teknik ile olumsuz duyguları kendinizden çıkararak sınav kaygısını yok edebilirsiniz. En önemli nokta ise kaygı ve korku ortadan kalktığı için algıda zayıflama, odaklanma sorunları ortadan kalkarak daha rahat performans sergileyebilirsiniz. Bu duruma önceden önlem almak birçok açıdan fayda sağlayabilir. Örnek vermem gerekirse sınava hazırlık döneminde ders sırasında odaklanma hızlı anlama ve kaydetmeyi sağlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler