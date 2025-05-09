Sinan Poyraz öldü mü, yaşıyor mu?

Sinan Poyraz, sosyal medya dünyasında "Facia Üçlü" ekibiyle tanınan, Vine ve YouTube platformlarında çektiği absürt komedi videolarıyla milyonların sevgisini kazanan bir fenomen ve oyuncu. Sinan Poyraz öldü mü, yaşıyor mu?

SİNAN POYRAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Sosyal medya dünyasında tanınan isimlerden biri olan Mehmet Akif Sinan Poyraz, son günlerde hakkında çıkan "öldü" iddialarıyla gündeme geldi. Absürt komedi videoları ve içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Poyraz'ın sağlık durumuna ilişkin net ve doğrulanmış bilgi bulunmamakla birlikte, sosyal medyada dolaşan bazı içerikler kafa karışıklığına yol açtı.

Öte yandan Sinan Poyraz'ın Instagram hesabından, "Sinan Poyraz vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Osmaniye Asri Mezarlığına defnedilecektir. Tüm eş dost akrabalara duyurulur" videosunu hikayesinde paylaştığı görüldü. Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı bu videonun gerçek olmadığını ve senaryo için yapıldığını ifade ediyor.

MEHMET AKİF SİNAN POYRAZ KİMDİR?

Mehmet Akif Sinan Poyraz, 28 Eylül 1989 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten biri olan Poyraz'ın iki kız kardeşi bulunuyor. Annesi ve babasını kaybetmiş olan Sinan Poyraz, Adana'da doğdu.

On iki yaşına kadar Mersin'de ikamet eden Sinan Poyraz, eğitim hayatına Mersin Mithat Paşa İlköğretim Okulu'nda başladı ve ardından ailesiyle birlikte tekrar Adana Osmaniye'ye taşındı.

Fanatik bir Galatasaray taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren Poyraz, 2021 senesinde Nur Poyraz ile hayatını birleştirdi.