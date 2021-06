Sinan Helvacı kimdir? Sen Çal Kapımı Burak kim? Sinan Helvacı kaç yaşında, nereli?

Fox TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Kadın'da, tekerlekli sandalyeye mahkum olan Raif Aşçıoğlu'na hayat veren Sinan Helvacı, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki, Sen Çal Kapımı Burak kim? Sinan Helvacı kimdir? Sinan Helvacı kaç yaşında, nereli? Sinan Helvacı mesleği nedir? Sinan Helvacı hayatı ve biyografisi nedir?

Fox TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Kadın'da, tekerlekli sandalyeye mahkum olan Raif Aşçıoğlu'na hayat veren Sinan Helvacı, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Sen Çal Kapımı dizisinde Eda'nın yakın arkadaşı Burak karakterine hayat veren Sinan Helvacı'nın hayatı hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sen Çal Kapımı Burak kim? Sinan Helvacı kimdir? Sinan Helvacı kaç yaşında, nereli? Sinan Helvacı mesleği nedir? Sinan Helvacı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SİNAN HELVACI KİMDİR?

8 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sinan Helvacı, tiyatroyla lise yıllarında tanışmıştır.

İlk televizyon deneyimini bir döneme damga vuran ''Öyle Bir Geçer Zaman ki'' dizisinde yer alarak yaşayan Helvacı'nın tiyatroya başlaması ise 2010 yılında Saint Joseph lisesinde okurken birtakım tiyatro oyunlarına kareografi hazırlayarak olmuştur.

2011 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvar'ında Tiyatro bölümüne başlamış fakat burada gördüğü eğitimini yarıda bırakarak Fransa'ya gitmiş ve Sorbonne Üniversitesi'nde Tiyatro Cours Florent'i bitirmiştir.

2016 yılında yüksek lisans yapan oyuncu, eğitimi sırasında The Bridge, Steps ve There Are Walls Between Us gibi filmlerde yer almıştır. 2017 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Kantsaywhere filmi Rhodes İsland Film Festival'inde ilk gösterimini yapmıştır.

2019 yapımı ''Kapı'' filminde Kadir İnanır ve Vahide Perçin gibi başarılı oyuncularla oynayan Helvacı, ''Kadın'' dizisinde Raif karakterine hayat vermiştir. Sinan Helvacı, şimdilerde ''Sen Çal Kapımı'' dizisinde Eda'nın yakın arkadaşı Burak karakterine hayat vermektedir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

• 2010 Öyle Bir Geçer Zaman Ki – Gökmen

• 2019 Kapı – Musa

• 2017/2020 Kadın – Raif

• 2021 Sen Çal Kapımı – Burak