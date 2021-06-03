Sinan Erdem kimdir? Sinan Erdem kaç yaşında vefat etti, nereli? Sinan Erdem biyografisi!

Türk voleybolcu, antrenör ve spor yöneticisi. Beyoğlu Spor Kulübü'nde profesyonel olarak voleybol oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Spora olan katkılarından dolayı birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. Türkiye'nin en büyük spor salonuna adı verilmiştir. Peki, Sinan Erdem kimdir? Sinan Erdem kaç yaşında vefat etti, nereli? Sinan Erdem mesleği nedir? Sinan Erdem hayatı ve biyografisi nedir?

Türk voleybolcu, antrenör ve spor yöneticisi. Beyoğlu Spor Kulübü'nde profesyonel olarak voleybol oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Spora olan katkılarından dolayı birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. Türkiye'nin en büyük spor salonuna adı verilmiştir. Peki, Sinan Erdem kimdir? Sinan Erdem kaç yaşında vefat etti, nereli? Sinan Erdem mesleği nedir? Sinan Erdem hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SİNAN ERDEM KİMDİR?

Sinan Erdem (9 Mayıs 1927, Manisa - 23 Temmuz 2003, Paris), Türk voleybolcu, antrenör ve spor yöneticisi. Beyoğlu Spor Kulübü'nde profesyonel olarak voleybol oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Türkiye erkek millî voleybol takımında da yer aldı. TVF'de aldığı görevlerden sonra Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra 1989'da genel başkanlığa seçildi. Birçok uluslararası olimpiyat komitesi üyeliklerinde bulundu. Spora olan katkılarından dolayı birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. Türkiye'nin en büyük spor salonuna adı verildi.

KARİYERİ

Sinan Erdem 1927 yılında Manisa'da doğdu. İlköğrenimini İstanbul Yeşilköy İlkokulu'nda yaparken ortaokul ve liseyiise Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Spor yaşamına 1943 yılında voleybol ve tenis ile başladı. 6 yıl sonra profesyonel olarak Beyoğlu Spor Kulübü'nde voleybol oynamaya başladı. 1951'de Galatasaray'a geçti. Türkiye erkek millî voleybol takımında da forma giyerek 12 kez millî oldu. Millî takımda kaptanlık dışında antrenörlük görevinde de bulundu.

Erdem sporculuk kariyeri dışında spor yöneticiliğinde de etkin oldu. 10 yıl Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Genel Sekreterliği (1957-1967) yaptıktan sonra Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreter Yardımcısı oldu (1975-1982). Daha sonra aynı kurumda Genel Sekreter oldu (1982). 1989'da TMOK Başkanı oldu ve ölümüne kadar görevine devam etti. 2000 Olimpiyatları'nın Türkiye'de düzenlemesi için yoğun bir çaba harcadı. Ayrıca 1966 yılında Uluslararası Voleybol Federasyonu'na (FIVB) üye oldu. 1977 yılında Galatasaray Kulübü Divan Heyeti'nde yer almaya başladı. 1982'de İslam Oyunları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi,1983'te de Akdeniz Oyunları Teknik Komite Üyesi olarak görev aldı. Bir yıl İstanbul Yeşilyurt Spor Kulübü'nde başkanlık yaptı (1987-1988). 1988 Yaz Olimpiyatları'nda Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi oldu ve yıl içerisinde Akdeniz Oyunları yönetim kurulu üyesi oldu. Bu üyelikleri ile birçok uluslararası organizasyonda etkin isimlerden biri haline geldi.

Erdem spor yöneticiliği ile birçok ödüle layık görüldü. Fransa Spor Bakanlığı kendisine altın madalya ödülü verdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi liyakat ödülü sahibi de olan Erdem, 3 Kasım 1992 tarihinde Japon-Türk ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle Japon Hükûmetitarafından İmparator Akihito adına nişan verildi. 1997'de İstanbul'da toplanan Dünya Ordulararası Spor Birliği tarafından madalya ile ödüllendirildi. Türkiye'de ise spora verdiği katkılardan dolayı 1998 yılında Anadolu Üniversitesi'nden, 1999 yılında ise Marmara Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı. Erdem'in Uçantop Alantopu Masa Topu Terimleri Sözlüğü ve Adanmış Bir Hayat adlı iki kitabı da bulunmaktadır.

ANISI

Erdem 23 Temmuz 2003 tarihinde karaciğerindeki tümör nedeniyle Paris'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ardından cenazesi İstanbul'a getirilerek Ataköy Olimpiyatevi'nde yapılan tören sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüpler ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı. Dönemin Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ise Erdem'in olimpiyat çalışmalarına atıfta bulunarak adının yaşatılacağını söyledi. Bu doğrultuda henüz yapım aşamasında olan çok amaçlı spor salonuna (Sinan Erdem Spor Salonu) adı verildi. Sinan Erdem Spor Salonu çeşitli dönemlerde Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların basketbol maçlarında ev sahipliği yaptı. Bunun dışında çeşitli uluslararası basketbol ve tenis turnuvaları burada düzenlendi.