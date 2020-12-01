Sinan Engin kimdir? Sinan Engin nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir?

Türk futbol yorumcusu, menajer, teknik direktör ve eski futbolcu olan Sinan Engin çok merak ediliyor. Peki Sinan Engin kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkındaki bilgiler haberimizde...

Sinan Engin en merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Sinan Engin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, mesleği ne, ne iş yapıyor, evli mi? Hayatı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİNAN ENGİN KİMDİR?

Sinan Engin (d. 4 Kasım 1964, İstanbul), Türk futbol yorumcusu, menajer, teknik direktör ve eski futbolcudur. Sinan Engin, Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapmaktadır.

Sinan Engin doğum tarihi : 4 Kasım 1964

Sinan Engin kaç yaşında : 56 yaşında

Sinan Engin nereli : İstanbul doğumlu

Sinan Engin mesleği ne : Futbol yorumcusu, menajer, teknik direktör ve eski futbolcu

Sinan Engin burcu ne : Akrep

Seda Sayan ile olan evliliğinden, 1990 doğumlu oğlu Oğulcan Engin, Beşiktaş altyapısında futbola başladı ve bir süre futbolculuk kariyerini sürdürdü. Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden Elif isimli bir kızı olmuştur.

SİNAN ENGİN FUTBOL KARİYERİ

Beşiktaş JK

Sinan Engin, futbola 1974 senesinde Beşiktaş'ın altyapısında başladı. Yedi yıl altyapıda oynayan Engin, 1982 senesinde Beşiktaş A takımına yükseldi. 11 Eylül 1982'de Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-0 yendiği lig maçı kariyerinin ilk maçı oldu. 1985-86 sezonunda ligdeki ilk gollerini atan futbolcu, kariyerinin de ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı. O sezon ayrıca Donanma Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandılar. Sinan Engin, en başarılı performansını ise bir sonraki sezon gösterdi ve teknik direktör Milos Milutinovic tarafından 34 lig maçında oynatıldı ve ligi sekiz golle tamamladı. Ayrıca Beşiktaş formasını Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde de giydi ve FK Dinamo Kyiv ile oynanan iki maçta da sahaya ilk 11'de çıktı. 1987'de takımın başına gelen Gordon Milne, Engin'e daha az şans tanımaya başladı ve 1989-90 sezonunun başında bir lig maçında şans tanıdıktan sonra 2. Lig ekibi Kuşadasıspor'a kiraladı. Engin, burada çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti.

1989'a kadar Beşiktaş'ta futbol oynayan Sinan Engin 1990 yılında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Sarıyer takımlarında forma giydi. 1990-91 sezonunda Ankaragücü ile Türkiye Kupası finaline yükseldi ancak kupayı kazanamadılar. Ancak Başbakanlık Kupası'nda Engin'in 90 dakika forma giydiği maçın sonunda Trabzonspor'u yenerek kupanın sahibi oldular. 1991-92 sezonunda Ankaragücü forması ile bir sezonda 12 gol atarak kendi rekorunu kırdı. 1994 yılında Sarıyer formasıyla 30 yaşında futbolu bıraktı.

Millî takım kariyeri

Türkiye 12 kez U-18, 2 kez de Türkiye U-21 Türk millî takım forması giymiştir.

SİNAN ENGİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK VE MENAJERLİK KARİYERİ

Aktif futbol hayatının ardından sırasıyla Kuşadasıspor, Boluspor ve Ankaraspor'da görev almıştır.

Ocak 2001'de Beşiktaş'ın menajerliğine getirildi. Beşiktaş'ın 100. yılını kutladığı 2002-03 sezonunda kazandığı şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. Ancak 2004 yılında Alaattin Çakıcı ile olduğu iddia edilen telefon konuşmaları nedeniyle kulüple ilişkileri kesildi. 2007-08 sezonu başında başkan Yıldırım Demirören'in teklifi ile eski görevinin başına geçti. 2008-09 sezonu devam ederken Ertuğrul Sağlam'ın yerine Mustafa Denizli'nin göreve gelmesi ile takımdan ayrıldı.