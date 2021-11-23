Sinan Emre Şekerci: Diş estetiği konusunda artık yeni bir döneme girdik

Diş estetiği kavramının özellikle son 10 yıl içerisinde ilerleme kaydettiğini belirten Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci "Ağız içi tarayıcıların ve 3 boyutlu tarayıcıların da işin içine girmesi ile diş estetiği konusunda artık yeni bir döneme girdik. Konvansiyonel yöntemlere nazaran dijital yöntemler artık daha sık tercih ediliyor. Bu da başarıyı ileriye taşıyor. Fakat ben diş estetiğinin bir sanat olduğunu düşünüyorum. Yapılan her iş özel ve farklı olmalı. O yüzden tasarım sonrasında üretim basamağında yapılan her müdahale daha güzel bir görüntü ortaya çıkarmak amacı ile yapılmalı. Estetik kavramının bir bütün olarak ele alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.Güzel bir gülüş elde etmek için düzgün hizalanmış bembeyaz dişlerin yeterli olmadığını aksine böyle tedavilerin yapay ve doğallıktan uzak bir algıya yol açtığını belirtti.

Türkiye'de özellikle Avrupa ile kıyaslandığında çok daha yüksek volümlü hasta bakıldığını söyleyen Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci Türkiye'de yapılan diş estetiği tedavilerinin çok başarılı olduğu ve özellikle teknisyenlik konusunda çok başarılı işler çıktığını söyledi.

Türkiye'ye sağlık turizmi için gelen 2 grup olduğunu belirten Sinan Emre Şekerci, "Türkiye'ye ucuz olduğu için gelen bir grup olduğu gibi çok eşsiz tedaviler olduğu için gelen bir grup hasta daha var. Bu sadece diş tedavileri için değil bütün sağlık tedavileri için geçerli. Ama özellikle diş tedavileri konusunda tüm dünyada taktirle izlenen ve çok maliyetli olmalarına rağmen hastaların kendilerini tercih ettiği hekimler var. Türkiye'nin yurtdışından bu anlamda ilgi görmesi bir hekim olarak çok sevindirici bir duygu" şeklinde konuştu.

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