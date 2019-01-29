Sinan Çetin, "Hastane Masraflarını Ödemedi" Diyen Cem Özer'e Sitem Etti

Film setinde ayağını kırdıktan sonra kendi rahatsızlığından dolayı 42 gün yoğun bakımda yatan oyuncu Cem Özer, filmin yapımcısı Sinan Çetin'e "Hastane masraflarını bilme ödemedi" demişti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına özel açıklama yapan Sinan Çetin, Cem Özer hakkında ilk kez konuştu

"ÇOK KIRILDIM, CEM ÖZER'İ ARAMIYORUM ARTIK"

Özer'in açıklamalarına karşılık veren Sinan Çetin, şöyle konuştu: Ben çok kırıldım Cem Özer'i aramıyorum artık. Ben onu hiç zorlamadım. Kendi beyanatları da var, haberler var, şahitler var. Ben böyle bir konuyla Cem Özer gibi büyük bir şahsiyetle yan yana olmaktan hiç hoşlanmıyorum.

"42 GÜN YATMASININ MASRAFLARINI KARŞILAYAMAYIZ"

Hastane masrafları için elimizden geleni yapacağız. Bilmiyorum, nedir o masraflar… Bize yansıyan masraflar kırık, çıkıktan dolayı olan masraflar değil onun hastanede 42 gün yatmasından doğan masraflar. Biz o kadarını karşılayamayız. Kırık, çıkıktan doğan her türlü masrafları karşılayacağız.

"MAĞDUR OLDUK KENDİSİNİ OYUNDAN ATIYORUZ"

Biz çok mağdur olduk. 42 gün set bekledi. Cem Özer filmde devam etmeyecek.Hakkımızda yalan söylemeseydi devam ederdi ama artık etmeyeceğiz. Bir sözleşme imzaladık, sözleşmeyi biz feshi ediyoruz, kendisini oyundan atıyoruz.

"HASTANE PARASINI BİLE ÖDEMEDİ"

Oyuncu Cem Özer, Sinan Çetin hakkında şöyle konuştu: "Sinan Çetin'le mahkeme süreciyle uğraşacağız. Sigortayı geçtim, hastanenin parasını bile ödemedi. Üzerine düşen ve yerine getirmesi geren şeyleri yapmadığı için belli bir bedeli olması gerekiyor, bir ceza yani. Nasıl ki kırmızı ışıkta geçerseniz ceza öderseniz. Bu da kırmızı ışıktan geçmekten daha önemli.

"SİNAN ÇETİN BÜYÜK PARA KAYBEDECEK"

Kendisinin filminden çıkmam bana bir şey kaybettirmez ama kendisi parayı çok sevdiği için söylüyorum. Oldukça büyük para kaybedecek. Benim kalbim kırık, gönlümü alması gerek. Beni hastanede ziyaretime geldi. Sırf ne zaman çıkacağım ve filmine devam edeceğimi öğrenmek için.

"SİNAN'IN ZORLAMASIYLA AYAĞIMI KIRDIM"

Bana aracılar koyup, onu aramamı bekliyor. Onun beni araması gerekiyor. Ben ip atlarken ayağımı kırmadım ki. Sinan'ın sahnesinde, Sinan'ın zorlamasıyla ayağımı kırdım. Gerekli önlemleri almadığı için bu duruma düştüm. Kamuoyunda benden özür dilemesi ve bir daha hiçbir emekçiye böyle davranmayacağı yönünde garanti verirse barışırım onunla."