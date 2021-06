Sinan Çetin'in oğlu çırılçıplak görüntülendi!

Yönetmen Sinan Çetin'in yapımcı oğlu Rafael Cemo Çetin, çırılçıplak poz verdi. İşte o kare...

Yönetmen Sinan Çetin ile Rebekka Çetin'in evliliğinden dünyaya gelen Rafael Cemo Çetin, son karesiyle sınırları zorladı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Rafael Cemo Çetin, bir taşın üzerinde çırılçıplak poz verdi. Rafael Cemo Çetin'ın bu karesini görenler gözlerine inanamadı.

Rafael Cemo Çetin kimdir?

Rafael Cemo Çetin, 1982 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Annesi Alman Rebekka Haas Çetin, babası film yönetmeni Sinan Çetin'dir.

Yapımcılık yapan Rafael Cemo Çetin, 2019 yılında "New York in New York" adlı filmde New York'lu bir fotoğrafçı olan Dylan karakterini canlandırmıştı.

Rafael Cemo Çetin, yönetmenliğini babası Sinan Çetin'in yaptığı "Çanakkale Çocukları adlı filmde de rol almıştı.

Yönetmen Sinan Çetin'in Rüzgar, Rafael Cemo, Orfeo ve Tess Sahara adında 4 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin