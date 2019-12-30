Sinan Aygün CHP'den istifa etti
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Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Sinan Aygün, CHP'den istifa etti.

30.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:15
Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Eski CHP ve iş adamı , CHP'den istifa etti.

Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı rüşvet tartışmaları sonrasında CHP'den istifa etti. Aygün'ün CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçede, "Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA
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