Sinan Ay kimdir, kaç yaşında? Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay nereli?

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay hayatı araştırılanlar arasında bulunuyor. Ay, 1972 yılında Bolu'da doğdu ve eğitimini de Bolu'da tamamladı. Kepçe operatörü olarak çalışmaya başlayan Sinan Ay kim?

Sinan Ay, işçi olarak çeşitli sektörlerde ve farklı pozisyonlarda görev aldı. 1994 yılında Bolu Belediyesi'nde işe başlayan Ay, 2004 yılından bu yana da Belediye-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı olarak görev yürütüyordu ve 6 Ekim 2020 tarihinde görevden alındı. İşte, ayrıntılar...

SİNAN AY KİMDİR?

Ay, 2 Ekim 1972 yılında Kayserili baba ve Bolulu bir annenin oğlu olarak Bolu'da dünyaya geldi. Sendikacı Ay, üç kardeştir. Cumhuriyet İlkokulu sonrası 50. Yıl Ortaokulu'nda eğitimine devam etse de ikinci sınıfta okulu bırakarak iş hayatına atıldı. O dönemde kepçe operatörü olarak çalıştı ve 1988 – 1989 yılları arasında Astaldı'da görev aldı. Ardından vatani görevi için Manisa Kırkağaç, Bilecik ve Şırnak'ta bulundu.

1994 yılında Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde işyeri temsilcisi olarak işe başladı ve bu dönemde evlendi. Sinan Ay'ın iki de çocuğu bulunuyor. Ay, ilerleyen zamanda baş temsilci olmaya hak kazandı, sonrasında ise yönetime dahil oldu. Sinan Ay, 2004 yılında Belediye-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı görevine getirildi.

6 Ekim 2020 tarihinde Belediye-İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevinden alındı.