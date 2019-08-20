Sinan Atlığ, Pfizer Afrika ve Ortadoğu gelişen pazarlar bölge başkanı oldu

20.08.2019 10:30

Atlığ, şimdiye kadar proje müdürü, ürün müdürü, pazarlama ve enformasyon müdürü, satış ve pazarlama müdürü, iş birimi direktörü, bölge başkanı gibi birçok farklı unvanda ve bölgede görev aldı.

İşletme eğitimini 2000 yılında Koç Üniversitesi'nde tamamlayan Sinan Atlığ, ardından 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans diplomasını aldı. Atlığ, 2000 yılında Pfizer Türkiye ailesine katıldı. 11 yıl boyunca satış, pazarlama ve stratejik planlama gibi farklı departmanlarda tecrübe kazanmasının ardından yurt dışı kariyer imkanlarını değerlendirerek 2011 yılında Kolombiya'ya Uzmanlık ve Onkoloji Direktörü olarak atandı. Atlığ ardından 2013 yılında Kolombiya, Peru, Ekvador ve Bolivya İş Birimi Bölge Başkanı olarak çalışmalarına devam etti. 2016-2017 yılları arasında New York'taki Pfizer Genel Merkezi'nde Nadir Hastalıklardan Sorumlu Gelişen Pazarlar Grup Lideri görevinde çalıştıktan sonra 2018'de Afrika ve Ortadoğu Yenilikçi Ürünler Bölge Lideri görevini üstlendi. Üstlendiği farklı görevlerde anlamlı başarılar göstererek kendini geliştirmeye devam eden ve kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan Atlığ, Pfizer kariyer yolculuğuna Ocak 2019'dan bu yana ise Afrika ve Ortadoğu Bölge Başkanı olarak devam ediyor. Sinan Atlığ, önceki sorumluluklarında olduğu gibi bu görevinde de farklı bölgeler ve alanlarda edindiği tecrübeler ışığında, çığır açan yeniliklerle hastaların hayatını değiştirme amacıyla çalışmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler